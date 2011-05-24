В Петербурге 16 сентября погода перестроится на осенний лад

Днём облачно, возможны кратковременные дожди.

Во вторник наступающий с запада атмосферный фронт оттеснит периферию антициклона за границы Ленинградской области. Небо покроют дождевые облака, похолодает, – погода перестроится на осенний лад. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Днём облачно, возможны кратковременные дожди. Температура воздуха 16 сентября в Петербурге +16…+18 градусов, по Ленобласти +15…+20 градусов. Ветер юго-восточный южный 5-10 м/с.

Атмосферное давление будет падать и составит 759 мм рт. ст., что близко к норме.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV