В Петербурге установился первый день ноября с отрицательной среднесуточной температурой

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса.

В четверг, 16 ноября, синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом изменится мало. В регионе сохранится облачная с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Такой прогноз дал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге 0…-2 градуса, по Ленобласти -4…+1 градус. Ветер северный 3-8 м/с.

В пятницу ожидается без существенных осадков и -2…-4 градуса.

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Фото: Piter.tv