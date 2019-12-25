  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
16 ноября Петербург ощутит на себе влияние промежуточного гребня антициклона
Сегодня, 7:57
200
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

16 ноября Петербург ощутит на себе влияние промежуточного гребня антициклона

0 0

Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. 

В середине рабочей недели Петербург будет ощущать влияние небольшого, промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная, с неустойчивыми прояснениями погода, местами пройдёт небольшой снег, на дорогах и тротуарах гололедица. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 16 ноября в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -2…+2 градуса. Ветер северо-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается небольшой снег, мокрый снег и чуть выше 0 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: ноябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии