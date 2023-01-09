В Петербурге 16 мая ожидается умеренное тепло

К вечеру могут пойти небольшие дожди.

В пятницу синоптическая ситуация в Санкт-Петербурге будет определяться периферией циклона с центром над Польшей. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, вечером местами пройдут небольшие дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 16 мая в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +15…+20 градусов. Ветер северо-восточный 5-10 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 760 мм рт. ст., что около нормы.

В субботу в начале дня пройдут кратковременные дожди, ночью +6…+8 градусов, днём +15…+17 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде на ближайшие дни. Атмосферный фронт с Псковской области 16 мая дойдет до Северной столицы, но будет это только вечером. Завтра петербуржцы увидят солнце, столбики термометров покажут до +16…+18 градусов.

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Фото: Piter.tv