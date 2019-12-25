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В Петербурге 16 мая воздух прогреется до +19 градусов
Сегодня, 18:03
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kraratau27

В Петербурге 16 мая воздух прогреется до +19 градусов

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В Северной столице ночью и днём наблюдаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 16 мая, в Северной столице ночью и днём наблюдаются кратковременные дожди, а днём вовсе ожидается гроза. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Ночью температура воздуха составит +11..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +17..+19 градусов. Отмечается, что на протяжении всего дня атмосферное давление будет повышаться. 

Утром и днём в Петербурге ожидается западный умеренный ветер. Стоит отметить, что гроза пройдёт в культурной столице в сопровождении порывистого ветра.

Ранее мы писали, что дожди и грозы ожидаются в Ленобласти 16 мая.

Фото: Piter.tv 

Теги: петербург, погода, синоптики
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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