В Петербурге 16 мая воздух прогреется до +19 градусов

В Северной столице ночью и днём наблюдаются кратковременные дожди.

В воскресенье, 16 мая, в Северной столице ночью и днём наблюдаются кратковременные дожди, а днём вовсе ожидается гроза. Об этом сообщили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью температура воздуха составит +11..+13 градусов, а днём воздух прогреется до +17..+19 градусов. Отмечается, что на протяжении всего дня атмосферное давление будет повышаться.

Утром и днём в Петербурге ожидается западный умеренный ветер. Стоит отметить, что гроза пройдёт в культурной столице в сопровождении порывистого ветра.

Ранее мы писали, что дожди и грозы ожидаются в Ленобласти 16 мая.

Фото: Piter.tv