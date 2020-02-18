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В Петербурге 16 июля солнце повысит температуру
Сегодня, 8:03
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В Петербурге 16 июля солнце повысит температуру

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Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов.

Условия погоды в Северной столице 16 июля сформирует периферия скандинавского антициклона. При переменной облачности осадков в регионе не ожидается, а температурные показатели будут расти. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер западный 2-7 м/с.

В среду ожидается без осадков и +27…+29 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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