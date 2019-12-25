В Петербурге 15 сентября начнется ухудшение погоды

Днём до +20 градусов.

В понедельник вечером в Петербурге погодные условия начнут ухудшаться под влиянием атмосферного фронта с запада. Ожидается облачная с прояснениями погода, вечером слабый дождь. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 15 сентября в Петербурге +18…+20 градусов, по Ленобласти +17…+22 градуса. Ветер юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с. Атмосферное давление будет понижаться и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV