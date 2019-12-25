В Петербурге 15 сентября ожидается скандинавская прохлада

В Петербурге +15…+17 градусов.

Перед выходными на востоке Ленинградской области уходящий холодный атмосферный фронт ещё отметится короткими дождями. А в западной половине региона за погоду будет отвечать гребень скандинавского антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

В Северной столице ожидается переменная облачность, обойдётся без существенных осадков и будет прохладно. Температура воздуха 15 сентября в Петербурге +15…+17 градусов, по Ленобласти +13…+18 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В субботу ожидается без осадков и +17…+19 градусов.

Фото: Piter.tv