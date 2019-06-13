В Петербург вечером 15 ноября вернутся дожди

Температура воздуха +4…+6 градусов.

В первой половине дня погоду в Северной столице будет формировать небольшой гребень антициклона, поэтому выглянет солнце и обойдётся без осадков. После полудня скажется приближение очередного атмосферного фронта. Он вернёт плотные облака и ближе к вечеру принесёт дожди, рассказали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 15 ноября в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В субботу временами будут идти дожди и +9…+11 градусов.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)