Петербург 15 июля ожидает комфортное тепло

Температура воздуха 15 июля +22…+24 градуса.

Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием северо-западной периферии небольшого циклона, формирующегося над Верхневолжьем. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В Петербурге обойдется без существенных осадков, а по Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 15 июля +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv