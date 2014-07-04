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Петербург 15 июля ожидает комфортное тепло
Сегодня, 8:03
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Петербург 15 июля ожидает комфортное тепло

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Температура воздуха 15 июля +22…+24 градуса.

Сегодня Северная столица будет находиться под влиянием северо-западной периферии небольшого циклона, формирующегося над Верхневолжьем. В регионе ожидается облачная с прояснениями погода. В Петербурге обойдется без существенных осадков, а по Ленобласти местами пройдут кратковременные дожди. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 15 июля +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер западный 4-9 м/с.

Во вторник ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: июль, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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