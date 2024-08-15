В Петербурге 15 августа будет солнечно

Утром 15 августа Петербург накрыл туман.

В четверг погоду в Северной столице сформирует гребень антициклона. Облаков в небе будет немного и обойдётся без дождей, а солнечные лучи прогреют воздух до по-настоящему летних значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Утром 15 августа Петербург накрыл туман. Температура воздуха днём в городе на Неве +24…+26 градусов, в Ленинградской области +22…+27 градусов. Ветер северо-западный 4-9 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +25…+27 градусов.

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Видео: Piter.tv