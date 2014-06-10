В Петербурге 14 октября местами пройдут небольшие дожди

Температура воздуха 14 октября в Петербурге +11…+13 градусов.

Перед выходными синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует очередной циклонический вихрь, приближающийся с запада к Скандинавии. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, местами пройдут небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 14 октября в Петербурге +11…+13, по Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер южный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет составит 762 мм рт. ст., что немного выше нормы.

В субботу местами пройдут небольшие дожди, температура изменится незначительно.

Фото: Piter.tv