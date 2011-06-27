В Петербурге 14 ноября пройдут дожди

Температура воздуха Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых. Фото: Piter.TV+5…+7 градусов.

В четверг в атмосфере над Петербургом продолжат господствовать тёплые и влажные воздушные массы, поступающие в регион по периферии обширного циклона с центром над Баренцевым морем. Вечером скажется прохождение холодного атмосферного фронта. Ожидается облачная погода, пройдут дожди, поделились синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 14 ноября в Петербурге +5…+7 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с.

В пятницу пройдут кратковременные дожди и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.TV