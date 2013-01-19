14 ноября условия погоды в Петербурге сформирует антициклон

После утренних заморозков температурный фон вернётся к положительным значениям.

В первый рабочий день условия погоды в Петербурге сформирует антициклон. При переменной облачности обойдётся без осадков, после утренних заморозков температурный фон вернётся к положительным значениям. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 14 ноября в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер северо-западный, с переходом на юго-западный 2-7 м/с. Атмосферное давление оставит 767 мм рт. ст., что выше нормы.

Дальнейшая погода изменится уже ночью. Поздним вечером атмосферный фронт отметится дождями на западе Ленобласти, в течение ночи осадки, переходя в мокрый снег, а на востоке области и в снег, распространятся по всему региону.

Фото: Piter.tv