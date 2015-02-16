Петербург 14 июля окажется во власти североатлантического циклона "Барбара"

Температура воздуха 14 июля в Петербурге +21…+23 градуса.

В четверг город на Неве окажется во власти североатлантического циклона "Барбара" ("Barbara"), центр которого расположится над Ботническим заливом. Он постепенно закроет небо плотными облаками и вызовет дожди, местами возможны грозы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 14 июля в Петербурге +21…+23, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер южный 4-9 м/с, при грозе порывистый. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст., что ниже нормы.

В пятницу пройдут кратковременные дожди и ожидается дальнейшее понижение температуры.

Фото: Piter.tv