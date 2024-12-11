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В Петербурге 14 февраля пройдёт небольшой снег
Сегодня, 8:08
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 14 февраля пройдёт небольшой снег

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Температурный фон удержится немного ниже климатической нормы.

В Петербурге в День всех влюбленных пройдёт небольшой снег, возможно похолодание. Об этом сообщили синоптики "Фобос".

Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тыловая часть циклона, уходящего своим центров в Верхневолжье. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон удержится немного ниже климатической нормы.

Температура воздуха 14 февраля в Петербурге -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9 градусов. Ветер северный 3-8 м/с.

В субботу пройдёт небольшой снег и -5…-7 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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