В Петербурге 14 февраля пройдёт небольшой снег

Температурный фон удержится немного ниже климатической нормы.

В Петербурге в День всех влюбленных пройдёт небольшой снег, возможно похолодание. Об этом сообщили синоптики "Фобос".

Сегодня синоптическую ситуацию в атмосфере над Петербургом сформирует тыловая часть циклона, уходящего своим центров в Верхневолжье. Это станет причиной облачной с прояснениями погоды, местами пройдёт небольшой снег, а температурный фон удержится немного ниже климатической нормы.

Температура воздуха 14 февраля в Петербурге -5…-7 градусов, в Ленинградской области -4…-9 градусов. Ветер северный 3-8 м/с.

В субботу пройдёт небольшой снег и -5…-7 градусов.

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Фото: Piter.tv