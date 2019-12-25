В Петербурге 14 февраля будет около +2 градусов

В течение дня будет облачная погода с прояснениями.

В пятницу в Петербурге утром будет нулевая температура воздуха. На дорогах возможна гололедица. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В течение дня будет облачная погода с прояснениями, местами в первой половине дня будет морось, ветер слабый, до +2 градусов.

Ночью на 14 февраля столбик термометра опустился до минусовых значений, поэтому на дорогах образовалась наледь. В субботу днём будет +2 градуса, в воскресенье – еще немного теплее.

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