В Петербурге 14 августа будет солнечно и тепло 

Ветер западный 4-9 м/с.

Северная столица в четверг попадёт под влияние гребня антициклона с центром над Прибалтикой. Он обеспечит в регионе солнечную и сухую погоду, с температурой на пару градусов теплее нормы. Об этом сообщили синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 14 августа в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу ожидается без осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +24…+26 градусов.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.tv