В Ленобласти 14 августа ожидается до +25 градусов
Сегодня, 16:10
Ночью в отдельных районах возможен туман.

В Ленинградской области в четверг ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 14 августа местами пройдут кратковременные дожди, днем без существенных осадков. Ночью в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +14 градусов, днем +20...+25 градусов. Атмосферное давление будет повышаться.

В Петербурге 13 августа до 20:00 действует "желтый" уровень опасности.

Фото: Piter.tv

