В Петербурге 13 ноября будет тепло и сыро

Температура воздуха в Петербурге +4…+6 градусов.

В среду на территорию Северной столицы продолжат поступать хорошо согретые Гольфстримом и довольно влажные воздушные массы. В регионе сохранится преимущественно облачная погода, пройдут небольшие дожди, на востоке области местами с мокрым снегом, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 13 ноября в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с.

В четверг временами будут идти дожди и +5…+7 градусов.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью Stable Diffusion)