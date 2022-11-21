В Петербурге 13 ноября начнётся постепенное понижение температуры

Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса.

В понедельник, 13 ноября, синоптическую ситуацию в атмосфере над Северной столицей сформирует тыловая часть циклона, выходящего своим центром в Верхневолжье.

Как пояснил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус, в регионе ожидается облачная погода, пройдут дожди, местами с мокрым снегом, и продолжится постепенное понижение температуры. Температура воздуха в Петербурге +2…+4 градуса, по Ленобласти 0…+5 градусов. Ветер северо-восточный, северный 4-9 м/с.

Во вторник пройдёт небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица и 0…+2 градуса.

Фото: Piter.tv