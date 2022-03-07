Циклон принесет в Петербург прохладу и дожди 14 мая

Столбики термометров в Петербурге покажут +21…+23 градусов.

Сегодня погоду в Петербурге и Ленобласти будет определять циклон, центр которого смещается через Прибалтику. В городе ожидается переменная облачность, существенных осадков не ожидается. А вот по области пройдут кратковременные дожди, а на юго-западе региона не исключены грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Столбики термометров в Петербурге покажут +21…+23 градусов, в Ленинградской области будет немного прохладнее или теплее — от +19 до +24 градусов.

Ветер юго-восточный, слабый, 4–9 м/с. Атмосферное давление продолжит снижаться и составит 747 мм рт. ст., что заметно ниже климатической нормы.

Фото: Piter.TV