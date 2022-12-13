В Петербурге днём 13 марта солнечные лучи смогут компенсировать ночные потери тепла

Температура воздуха 13 марта в Петербурге -1…+1 градус.

В первый рабочий день после выходных синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием небольшого, промежуточного гребня антициклона. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

При переменной облачности обойдётся без осадков, и днём солнечные лучи смогут компенсировать ночные потери тепла.

Температура воздуха 13 марта в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -3…+2 градуса. Ветер западный, с переходом на юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст., что около нормы.

Во вторник придёт новая волна тепла. Ожидаются осадки, переходящие в дожди и до +5…+7 градусов.

Фото: Piter.tv