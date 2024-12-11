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В Петербурге 13 февраля временами будет идти снег
Сегодня, 8:47
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 13 февраля временами будет идти снег

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Днём -2…-4 градуса.

В четверг Северная столица будет находиться под влиянием холодного атмосферного фронта. Опускаясь с севера на юг, он закроет небо над регионом плотными облаками, вызовет снег и удержит температурные показатели немного выше климатической нормы.

По данным синоптиков "Фобос", температура воздуха 13 февраля в Петербурге -2…-4 градуса, в Ленинградской области -1…-6 градусов. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.

В пятницу ожидается небольшой снег и -4…-6 градусов.

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Фото: Piter.tv

Теги: снег, февраль
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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