В Петербурге местами 13 августа прошумят дожди

Днём до +22 градусов.

В среду далёкий циклон ослабит своё влияние на погоду Северной столицы, тем не менее, кратковременные дожди, местами с грозами, в регионе ещё пройдут, что удержит показания термометров немного ниже положенных по климату значений. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 13 августа в Петербурге +20…+22 градуса, в Ленинградской области +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг ожидается без осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +23…+25 градусов.

Накануне в Петербурге на два дня продлили "желтый" уровень опасности.

Фото: Piter.tv