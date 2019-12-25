В Ленобласти 13 августа местами ожидаются кратковременные дожди

Днём до +24 градусов.

В Ленинградской области в середине рабочей недели ожидается облачная с прояснениями погода. Такой прогноз дали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Местами 13 августа в регионе пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный, западный ночью 2-7 м/с, днем 5-10 м/с, при грозе порывистый. Температура воздуха ночью +6...+11 градусов, местами до +15 градусов, днем +19...+24 градуса. Атмосферное давление будет повышаться.

А в Петербурге на два дня продлили "желтый" уровень опасности.

Фото: unsplash (Mike Kotsch)