В Петербурге 12 сентября столбики термометров вновь начнут подниматься вверх

При этом, пройдут локальные дожди.

В четверг плотными облаками и небольшими локальными дождями в Северной столице отметится атмосферный фронт. Однако поступление прохладного воздуха в регионе прекратится, и столбики термометров вновь начнут подниматься вверх. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 12 сентября в Петербурге +23…+25 градусов, в Ленинградской области +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 м/с.

В пятницу ожидается без осадков и +24…+26 градусов.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)