В Петербурге 12 октября возможно нагонное наводнение

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов.

В четверг, 12 октября, синоптическую ситуацию в Петербурге сформирует тыловая часть уходящего на восток циклона. Ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди. Будет дуть сильный и порывистый ветер, который создаст благоприятные условия для формирования нагонного наводнения. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха в Петербурге +9…+11 градусов, по Ленобласти +7…+12°. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, с порывами до 15-20 м/с, на побережье до 23 м/с.

В пятницу утром и вечером ожидаются небольшие дожди и +10…+12 градусов.

Фото: pxhere