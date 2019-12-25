В Петербурге 12 октября местами пройдут небольшие дожди

Температура воздуха 12 октября в Петербурге +10…+12 градусов.

В середине недели синоптическая ситуация в атмосфере над Петербургом будет формироваться под влиянием периферии далёкого циклона, центр которого окажется в акватории Баренцева моря. Ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 12 октября в Петербурге +10…+12, по Ленобласти +8…+13 градусов. Ветер западный 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг без осадков и +10…+12 градусов.

Фото: Piter.tv