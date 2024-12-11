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В Петербурге 12 февраля температура превысит рамки климатической нормы
Сегодня, 8:13
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге 12 февраля температура превысит рамки климатической нормы

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Пройдёт небольшой снег.

Северную столицу 12 февраля закрыл своей обширной облачной спиралью циклон, выходящий в районы Коми. Днем он сохранит в регионе облачную погоду, пройдёт небольшой снег, а температурные показатели вновь превысят рамки климатической нормы. Такой прогноз дали специалисты погодного центра "Фобос".

Температура воздуха в Петербурге -1…-3 градуса, в Ленинградской области 0…-5 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

В четверг пройдёт небольшой снег и -1…-3 градуса.

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Фото: Piter.tv

Теги: погода, февралт
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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