Перед выходными Петербург ощутит влияние уходящей части циклона

Северная столица перед выходными окажется под влиянием уходящей части циклона. Это приведёт к переменной облачности с возможными просветами неба, а утром местами возможен кратковременный снег. Гололедица сохранится на дорогах и пешеходных зонах. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон ожидается на уровне -1…-3 градуса, в Ленобласти чуть прохладнее — около 0…-5 градусов. Днём станет немного холоднее.

Северный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Давление повысится до уровня 766 мм рт. ст., что превышает норму.

Фото: Piter.TV