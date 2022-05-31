Дожди ограничат дневной прогрев в Петербурге 12 августа

Местами возможны грозы.

Северная столица 12 августа останется под влиянием тыловой части циклона уходящего на север Поволжья. В регионе ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести.

Температура воздуха в Петербурге +17…+19 градусов, в Ленинградской области +16…+21 градус. Ветер западный 3-8 м/с, при грозе порывистый.

Во вторник местами пройдут кратковременные дожди и +21…+23 градуса.

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Фото: Piter.tv (создано с помощью Midjourney)