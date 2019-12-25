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Петербург 11 октября окажется на пути холодного атмосферного фронта
Сегодня, 7:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Петербург 11 октября окажется на пути холодного атмосферного фронта

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Во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Во вторник Петербург окажется на пути холодного атмосферного фронта. Смещаясь с запада на восток, он сделает погоду облачной с прояснениями, усилит ветер, во второй половине дня пройдут небольшие дожди. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 11 октября в Петербурге +11…+13, по Ленобласти +9…+14 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы.

В среду также ожидаются кратковременные дожди, станет еще немного прохладнее.

Фото: Piter.tv

Теги: михаил леус, октябрь, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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