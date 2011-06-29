Уходящий антициклон защитит от осадков Петербург 11 ноября

Днём 0…+2 градуса.

В понедельник синоптическую ситуацию в Северной столице будет формировать гребень уходящего на юго-восток антициклона, а вечером скажется приближение теплого атмосферного фронта с запада. В Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода, без осадков. Вечером на западе Ленобласти возможны небольшие дожди с мокрым снегом, рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 ноября в Петербурге 0…+2 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер южный 2-7 м/с.

Во вторник пройдёт небольшой мокрый снег, переходящий в дожди и +4…+6 градусов.

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Фото: Piter.tv