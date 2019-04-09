В Петербург возвращается жара

Температура воздуха 11 июля в Петербурге +27…+29 градусов.

Смещаясь к юго-востоку, антициклон сохранит в Петербурге солнечную и сухую погоду, что поспособствует активному прогреву воздушных масс, и показания термометров окажутся на 4-5 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 июля в Петербурге +27…+29 градусов, в Ленинградской области +24…+29 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

В пятницу пройдут кратковременные дожди, возможны грозы и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv