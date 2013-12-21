Циклон отметится короткими дождями в Петербурге

Днём до +22 градусов.

Территория Северной столицы в начале рабочей недели окажется под влиянием южной периферии циклона, медленно кружащего над Карелии. В такой ситуации ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 11 августа в Петербурге +20…+22 градуса, по Ленобласти +19…+24 градуса. Ветер северо-западный 4–9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 759 мм рт. ст., что около нормы.

Температура воды на Ладоге выросла: учёные зафиксировали сокращение ледового периода и потепление климата.

