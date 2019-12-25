В Петербурге 10 сентября продолжается лето 

Днём до +25 градусов.

В среду погода в Северной столице сохранит антициклональные черты, и ожидается сухой и по-летнему тёплой. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 10 сентября в Петербурге +23…+25 градусов, по Ленобласти +21…+26 градусов. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В четверг обойдётся без осадков, ночью +12…+14 градусов, днём +22…+24 градуса.

Фото: Piter.TV