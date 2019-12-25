В Петербурге 10 сентября будет летнее тепло

Температура воздуха +25…+27 градусов.

Во вторник погоду в Северной столице продолжит формировать западная периферия обширного антициклона. Облаков в небе над регионом будет мало и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха 10 сентября в Петербурге +25…+27 градусов, в Ленинградской области +23…+28 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В среду ожидается без осадков и +23…+25 градусов.

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Фото: Piter.tv