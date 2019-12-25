В Петербурге 10 октября температура будет на 2-3 градуса выше климатической нормы

Во вторник станет прохладнее, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Петербург в первый рабочий день окажется на периферии антициклона. При переменной облачности дождей в регионе не ожидается, что поможет солнечным лучам активизировать дневной прогрев. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 10 октября в Петербурге +12…+14 градусов, по Ленобласти +10…+15. Это на 2-3 градуса выше климатической нормы. Ветер юго-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 766 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник станет прохладнее, во второй половине дня пройдут небольшие дожди.

Фото: Piter.tv