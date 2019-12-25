Петербург 10 марта будет находиться в полосе атмосферного фронта

Днём +4…+6 градусов.

В понедельник синоптическую ситуацию в Северной столице сформирует тёплый атмосферный фронт. Вытянувшись с северо-запада на юго-восток, временами он будет закрывать небо плотными облаками и местами, преимущественно на севере, вызовет небольшие дожди. Такой прогноз дали синоптики "Фобос".

Температура воздуха 10 марта в Петербурге +4…+6 градусов, в Ленинградской области +2…+7 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 754 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник ожидается без существенных осадков и +3…+5 градусов.

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Фото: Piter.tv