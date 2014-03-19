В Петербурге 10 июля будет солнечно и без дождей

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса.

Северная столица 10 июля останется под влиянием антициклона. Он сформирует в регионе относительно малооблачную и сухую погоду, что поможет солнечным лучам немного повысить температурные показатели. Такой прогноз дали синоптики погодного центра "Фобос" на портале "Метеовести".

Температура воздуха в Петербурге +22…+24 градуса, в Ленинградской области +20…+25 градусов. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

В четверг ожидается без осадков и +26…+28 градусов.

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Фото: Piter.tv