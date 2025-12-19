Во вторник Петербург окажется в полосе атмосферного фронта

Температурный фон составит -4…-6 градусов.

Сегодня, 10 февраля, погода в Петербурге изменится под влиянием тёплого атмосферного фронта, протянувшегося с северо-запада на юго-восток. Небо затянут плотные облака, ожидается слабый снег, продолжится потепление. Об этом рассказали синоптики "Фобос" на портале "Метеовести".

Температурный фон составит -4…-6 градусов, в Ленобласти температура опустится до -4…-9 градусов.

Будет дуть южный ветер скоростью 1-6 м/с. Давление упадёт до отметки 752 мм ртутного столба, что немного ниже обычного уровня.

Подписывайтесь на наши страницы в "ВКонтакте" и Telegram! Чтобы узнавать интересные городские новости одними из первых.

Фото: Piter.TV