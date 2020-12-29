В среду в Петербурге ожидается облачность и гололедица

Ветер ночью подует с востока и северо-востока.

Опубликован прогноз погоды в Петербурге на предстоящую среду. Информацию приводят в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице со ссылкой на данные синоптиков Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра, 6 января, в Петербурге ожидается облачная погода. Ночью существенных осадков не планируется, местами днем возможен небольшой снег. Ночной ветер подует с востока и северо-востока со скоростью 3-8 метров в секунду, днем он усилится до 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха составит -4...-6 градусов, днем чуть потеплеет, до -2...-4 градусов. На дорогах местами гололедица, а атмосферное давление будет слабо понижаться.

Накануне региональное ГУ МЧС предупредили о гололедице в Ленобласти и осадках. Местами температура может опуститься до -11 градусов.

Фото: Piter.tv