В субботу на погоду в Петербурге повлияет холодный циклон

В городе пройдут сильные дожди и подует порывистый ветер.

В субботу, 4 сентября, в Северной столице будет облачная погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в социальных сетях.

На погоду повлияет холодный фронт с севера-востока западной части России. В городе пройдут обильные осадки. Подует северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 5-10 м/с. Воздух прогреется до 10 градусов, что на 5 градусов ниже нормы. Атмосферное давление будет повышаться и составит 760 мм рт. ст.

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