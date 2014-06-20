Суббота в Петербурге будет прохладной и дождливой

Небо затянет облаками, а температурный фон почти приблизится к климатической норме.

В субботу, 22 мая, в Северной столице ожидаются кратковременные осадки и облачность. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей страничке в Facebook.

Столбики термометров покажут петербуржцам +15...+17 градусов, тем временем в Ленобласти потеплеет до +13...+18 градусов. Поднимется юго-западный ветер, его порывы достигнут 5-10 м/с. Атмосферное давление будет мало меняться и составит 753 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее на Piter.tv сообщили, что россиян ждет настоящее лето в ближайшие дни, возможна аномальная жара. Отклонение от нормы достигнет около трех градусов. Это теплее, чем в предыдущее тридцатилетие.

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