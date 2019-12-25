С 19 февраля в Петербурге начнутся интенсивные снегопады

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю.

Сначала синоптическую ситуацию определит антициклон. Ветра не будет, в основном ожидается облачность. Вероятны небольшие прояснения. Температура воздуха составит -6…-8 градусов, по ночам -11…-13 градусов.

Во второй половине недели ждем приближение к нашему региону циклона с юга. В четверг и пятницу снова приходит снег, уже более значительный. Циклон южный, это всегда опасно для выноса сильных осадков.

Александр Колесов, синоптик