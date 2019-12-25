  1. Главная
С 19 февраля в Петербурге начнутся интенсивные снегопады
Сегодня, 9:34
54
Температура воздуха составит -6…-8 градусов, по ночам -11…-13 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на эту неделю. 

Сначала синоптическую ситуацию определит антициклон. Ветра не будет, в основном ожидается облачность. Вероятны небольшие прояснения. Температура воздуха составит -6…-8 градусов, по ночам -11…-13 градусов. 

Во второй половине недели ждем приближение к нашему региону циклона с юга. В четверг и пятницу снова приходит снег, уже более значительный. Циклон южный, это всегда опасно для выноса сильных осадков. 

Александр Колесов, синоптик 

Ранее на Piter.TV: синоптик Колесов показал, как замерз Финский залив. 

Фото: Piter.TV 

Теги: зима, погода
Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

