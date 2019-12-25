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На выходных в Петербурге ожидается до +11..+13 градусов
Сегодня, 12:56
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

На выходных в Петербурге ожидается до +11..+13 градусов

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По Ленинградской области ночью температура будет понижаться до +2...+7 градусов, местами может быть и ниже.

В выходные дни в Петербурге существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон уже далеко ушел от Ленинградской области, но его обширный тыл продолжит определять погоду на всем Северо-Западе. Атмосферное давление постепенно повышается, и дожди ожидаются уже кратковременного характера.  

Александр Колесов, синоптик

Однако отмечается, что по ночам будет довольно низкая температуру воздуха. По Ленинградской области она будет понижаться до +2...+7 градусов, местами может быть и ниже. Дневная  температура в Петербурге будет стабильная, +11…+13 градусов в течение всех дней. 

Кстати, не удивляйтесь если завтра по области кто-то услышит грозу, и при такой низкой температуре она может быть.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

Теги: александр колесов, осень, сентябрь
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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