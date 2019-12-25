На выходных в Петербурге ожидается до +11..+13 градусов

По Ленинградской области ночью температура будет понижаться до +2...+7 градусов, местами может быть и ниже.

В выходные дни в Петербурге существенных изменений в погодных условиях не ожидается. Об этом сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон уже далеко ушел от Ленинградской области, но его обширный тыл продолжит определять погоду на всем Северо-Западе. Атмосферное давление постепенно повышается, и дожди ожидаются уже кратковременного характера. Александр Колесов, синоптик

Однако отмечается, что по ночам будет довольно низкая температуру воздуха. По Ленинградской области она будет понижаться до +2...+7 градусов, местами может быть и ниже. Дневная температура в Петербурге будет стабильная, +11…+13 градусов в течение всех дней.

Кстати, не удивляйтесь если завтра по области кто-то услышит грозу, и при такой низкой температуре она может быть. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv