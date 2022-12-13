В Петербурге на выходных сохранится зимняя погода

Циклон, который будет определять погоду в выходные дни в нашем регионе, уже сейчас находится над Северным морем.

В Петербурге в выходные дни сохранится зимняя погода, но ожидать обильных снегопадов не стоит. В субботу пройдет небольшой снег, в воскресенье – умеренный – поделился главный синоптик города Александр Колесов.

Циклон, который будет определять погоду в выходные дни в нашем регионе, уже сейчас находится над Северным морем, но смещаясь на восток, он пойдет южнее Санкт-Петербурга. Александр Колесов

В субботу ожидается усиление юго-восточного ветра до 8-13 м/с, на акваториях ветер будет еще сильнее. В воскресенье ветер восточного направления уже начнет ослабевать.

Ленинградская область останется в северной части циклона, поэтому погода в выходные дни сохранится слабоморозная от -2 до -7 градусов. В начале следующей недели осадков будет совсем мало, а морозы усилятся до -7…-12 градусов.

Фото: Piter.tv