Петербуржцы на выходных смогут отдохнуть "без капризов погоды"

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на предстоящие выходные. Погода в субботу и воскресенье будет различаться, хотя зима продолжится по всей территории региона.
В субботу, 4 февраля, облачно и с небольшим снегом, но ветер северного направления в тылу этого циклона усилится и будет умеренным даже в Петербурге. Так как много облачности, то температура воздуха существенно понижаться не должна (ожидается -4… -6 градусов).
В воскресенье, 5 февраля, погоду начнет определять поле повышенного атмосферного давления, так что осадки прекратятся. Ветер ослабеет и усиливаться снова начнет только вечером. Ожидаемые прояснения создадут все условия для понижения температуры воздуха по всей территории. В центре Петербурга ночью ожидается до -8…-10 градусов, днём до -5 градусов.
Так что выходные очень хорошие, отдыхаем без капризов погоды.
Александр Колесов, синоптик
Фото: Piter.tv
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