Петербуржцы на выходных смогут отдохнуть "без капризов погоды"

Будет зимняя, морозная погода.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов дал прогноз погоды на предстоящие выходные. Погода в субботу и воскресенье будет различаться, хотя зима продолжится по всей территории региона.

В субботу, 4 февраля, облачно и с небольшим снегом, но ветер северного направления в тылу этого циклона усилится и будет умеренным даже в Петербурге. Так как много облачности, то температура воздуха существенно понижаться не должна (ожидается -4… -6 градусов).

В воскресенье, 5 февраля, погоду начнет определять поле повышенного атмосферного давления, так что осадки прекратятся. Ветер ослабеет и усиливаться снова начнет только вечером. Ожидаемые прояснения создадут все условия для понижения температуры воздуха по всей территории. В центре Петербурга ночью ожидается до -8…-10 градусов, днём до -5 градусов.

Так что выходные очень хорошие, отдыхаем без капризов погоды. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv