На выходных погоду в Петербурге сформирует активный циклон

Суббота будет облачной, и, несмотря на дожди, очень тёплой. В воскресенье погода испортится.

В предстоящие выходные погоду в Петербурге сформирует активный циклон. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Суббота будет облачной, и, несмотря на дожди, очень тёплой. Ближайшей ночью +9…+11, днем около +11…+13 градусов. В ночь на воскресенье Петербург пересечёт холодный атмосферный фронт, к утру похолодает до +3…+5, днём станет всего на градус теплее. Ожидается сильный северо-западный ветер, угрожающий нагонным наводнением, его скорость в порывах местами достигнет 17-22 м/с. Пройдут кратковременные дожди, на востоке Ленобласти переходящие в мокрый снег.

В понедельник вероятность осадков невелика, ветер постепенно стихнет, продолжится похолодание. Ночью 0…+2, днём до +4…+6 градусов.

Фото: Piter.tv